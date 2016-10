Lauterbach 33-Kilometer-Menü geht in neue Runde

Lauterbach/Hornberg. Die Aktionswochen finden seit 2007 im Naturpark statt. Wichtigster Bestandteil ist die Herkunft der Zutaten: Kein Produkt darf weiter als 33 Kilometer vom Standort des Naturpark-Wirts entfernt gewachsen sein oder gewonnen werden – für die Betriebe eine Herausforderung, die Kreativität und kulinarischen Spürsinn verlangt.

Anlässlich der zehnten Auflage des 33-Kilometer-Menüs freut sich Rolf Berlin, Vorsitzender der Naturpark-Wirte, über die Vielfalt der eingereichten Menüs. "Alle beteiligten Naturpark-Wirte zeigen, wie schon in den Vorjahren, wie groß die kulinarische Vielfalt hier bei uns im Schwarzwald ist", so der Vorsitzende. Das Siegermenü wird am 28. Oktober durch eine mehrköpfige Jury gekürt. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Naturpark-Wirte starteten die Aktionswochen in diesem Jahr bereits am 10. Oktober. Aus 17 Gründungsmitgliedern sind heute mehr als 50 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe geworden, die konsequent mit regionalen Zutaten kochen. "Das ist eine sehr positive Entwicklung und zeigt den großen Stellenwert, den Lebensmittel aus dem Schwarzwald bei den Gästen und Köchen haben", freut sich Rolf Berlin.

Mit Aktionswochen, Messeauftritten und bei vielen Naturpark-Veranstaltungen, wie den Genuss-Messen und dem Naturpark-Opening, haben die Naturpark-Wirte in den vergangenen Jahren laut Mitteilung erfolgreich für die Verwendung regionaler Lebensmittel in der Gastronomie und die hohe Qualität Schwarzwälder Produkte geworben. Beim 33-Kilometer-Menü bewertet eine Experten-Jury die eingereichten Speisen. Neben der Auswahl regionaler Lebensmittel stehen dabei auch die Kreativität und die Originalität der Speisen sowie die Menüfolge im Fokus. Die Sieger erhalten attraktive Preise – in diesem Jahr einen Flug mit einem Heißluftballon, einen Abend für zehn Personen mit der Wasser-Sommeliere Maria Rentschler sowie zwei VIP-Tickets für ein Spiel der 2. Fußball-Bundesliga.