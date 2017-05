Kreis Rottweil Opfer brutal zusammengeschlagen: Fünf Jahre Haft

"Das ist Ihre letzte Chance" – mit diesen Worten wendete sich Vorsitzender Richter Daniel Scholze am Montag an die Hauptangeklagten. Ein klarer Appell an den 28- und an den 29-Jährigen. Die Große Jugendkammer am Landgericht Rottweil gebe den Straffälligen mit dem Urteil nun alle Zukunftsperspektiven an die Hand. Jetzt läge es an den Verurteilten, mitzuarbeiten, meinte Scholze. So ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte diese Maßregel für eine Dauer von 24 Monaten wegen der Suchterkrankung der beiden empfohlen.

Der Richter sprach in seiner Urteilsbegründung von einer "unheilbaren Beziehung" der beiden Hauptangeklagten. Diese sei vor allem durch das Zusammenziehen in eine gemeinsame Wohnung 2014 schlimmer geworden. Die Männer hätten danach den ganzen Tag mit Alkoholkonsum und auch der Einnahme von anderen Drogen verbracht.

Der Richter meinte, es sei bei dem 28-Jährigen besonders auffällig, dass dieser bereits als Kind angefangen hätte zu trinken. Seine Alkoholkarriere begann mit nur zwölf Jahren. Die Suchterkrankung habe sich dann durch das Leben des Mannes gezogen, er sei aus dem Teufelskreis nicht mehr rausgekommen.