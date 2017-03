Kreis Rottweil Gesundheitsamt: Zahl der Krätze-Fälle steigt

Kein Zeichen für mangelnde Hygiene

Bei Erwachsenen treten die Hautveränderungen in erster Linie zwischen Fingern und Zehen sowie im Genitalbereich und in der Achselgegend auf. Säuglinge und Kleinkinder werden auch im Bereich der behaarten Kopfhaut und an den Innenflächen von Händen und Füßen befallen. Die Betroffenen leiden unter starkem Juckreiz und haben das Gefühl, sich ständig kratzen zu müssen, was auch der Krätze ihren Namen gegeben hat. Dennoch deuten viele Erkrankte die Anzeichen einer Krätze nicht richtig und warten zu lange bis sie einen Arzt aufsuchen.

Der typische Juckreiz bei Krätze wird durch Wärme gefördert und ist deswegen vor allem nachts durch die Bettwärme besonders ausgeprägt. Oft wird eine Krätze jedoch auch übersehen, weil die typischen Symptome erst zwei bis fünf Wochen nach dem Befall auf treten. Bei erneuten Übertragungen können sich die ersten Krankheitsanzeichen bereits nach wenigen Tagen bemerkbar machen.

Mit mangelnder Hygiene kann ein Krätzebefall jedoch nicht gleichgesetzt werden. Die Milben sind unempfindlich gegenüber Wasser und Seife und überstehen sogar mehrere Badegänge am Tag. Wichtig ist es bei Krätzeverdacht, rasch einen Dermatologen aufzusuchen, denn normalerweise kann die Krätze gut behandelt werden. Zur lokalen Therapie stehen mehrere Anti-Milben-Mittel in Form von Cremes oder Salben zur Verfügung.

Wichtig sind auch regelmäßige Wechsel und richtige Reinigung der getragenen Kleidung und der Bettwäsche. Über die Ansteckungsfähigkeit der Betroffenen, die Dauer der Therapie sowie die Begleitmaßnahmen entscheidet der behandelnde Arzt. Nachdem die Milben abgetötet sind, können aber noch einige Wochen vergehen, bis die Beschwerden vollständig abklingen.