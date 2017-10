Kreis Rottweil B 14-Umleitung sorgt für großen Ärger

Es ist die Masse an Baustellen zur gleichen Zeit, die die Leute verärgert. Denn wer aus dem Bereich Dunningen quer durch den Kreis in Richtung Tuttlingen/Spaichingen fahren muss, kommt auch noch in den Genuss der Umleitung auf der B 462 über Lackendorf oder wahlweise Villingendorf und Bösingen. Daniel M. trifft das hart. Er wohnt in Lauterbach und arbeitet in Aldingen. "Juhuu, endlich eine Baustelle mit Umleitung. Hatte ich ja bisher auf dem Weg auch so wenig", meint er mit Galgenhumor. Bis vor wenigen Tagen gab es auch noch eine Ampelregelung auf der B 14 bei Zimmern, wo die Schallschutzwand erneuert wurde.

Zudem wundert sich mancher Rottweiler, dass die neue Baustelle samt Umleitung durch die Stadt kurz vor dem großen Turmfest-Wochenende eingerichtet wird, wo in Rottweil ohnehin Hochbetrieb herrschen wird. Der städtische Fachbereichsleiter Bernd Pfaff sieht das pragmatisch: "Wir können wegen des Turmfests nicht die ganze Welt anhalten." Er sei schon froh, dass man vorher noch andere Baustellen wie die an der B 27 weggekriegt habe.

Im Straßenbauamt des Landratsamts Rottweil, das die Baustellen im Auftrag des Regierungspräsidiums abwickelt, ist man auch nicht glücklich mit der Lösung. Aber: "Die Rahmenbedingungen lassen es nicht zu, dass wir jede Baustelle auf die Woche genau planen können", bedauert Leiter Martin Osieja. Nicht zuletzt die derzeit gute Auslastung der Bauunternehmer mache erforderlich, dass man sich auch nach deren Zeitplänen richtet. Erfreulich sei, das derzeit viele Mittel für Straßenbaumaßnahmen im Kreis bereitstünden.

Ein Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg erklärt auf unsere Anfrage hin, es sei "teilweise unvermeidlich, dass manche Sanierungsmaßnahmen parallel laufen". Natürlich habe man Verständnis für den Unmut der Bürger. "Andererseits ist es auch unser Auftrag, die Straßen in gutem Zustand zu halten."

Zum Abschluss noch eine gute Nachricht: Die Sperrung der B 14 bei Rottweil dauert "nur" bis voraussichtlich 13. Oktober. Die anderen Maßnahmen ziehen sich allerdings bis Jahresende.

