Kreis Freudenstadt Kommt Pendolino auf der Gäubahn?

Weiteres Thema in der Sitzung war die Zukunft des Verkehrs auf der Murgtalbahn zwischen Karlsruhe, Freudenstadt, Eutingen im Gäu und Bondorf. Wie berichtet, will sich die AVG hier teilweise zurückziehen und ihre Züge ab 2022 in Forbach enden lassen. Der zuständige Ausschuss im Regionalverband verabschiedete am Mittwoch dazu eine Resolution. Zentrale Aussage: Die Region erwarte vom Land ein neues Konzept, das für den Kreis Freudenstadt zumindest keine Verschlechterung mit sich bringt. Diesen Standpunkt hatte auch Landrat Klaus-Michael Rückert in der Kreistagssitzung am Montag vertreten. Kommunen und Städte hatten schließlich vorab "im Vertrauen auf ein langfristiges Angebot" in die Strecke investiert. Ein stündlicher Eilzug nach Karlsruhe sei zwar begrüßenswert, so Rückert. Für den Kreis dürfe es damit aber "keine Verschlechterung durch die Hintertür" geben. Die Haltepunkte müssten bedient werden wie bislang, der "Freudenstädter Stern" als Drehkreuz für den Verkehr in drei Richtungen dürfe "nicht angetastet" werden.