Kreis Calw Sturm entwurzelt zahlreiche Bäume

Kreis Calw - Das Sturmtief "Egon" hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Deutschland den Berufsverkehr heftig durcheinander gewirbelt. Autos rutschten auf den Straßen, Schulbusse blieben im Schnee stecken. Den Kreis Calw hat es diesmal zum Glück nicht so heftig wie schon in der Vergangenheit getroffen.