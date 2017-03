Kreis Calw Hesse-Bahn: Ziel ist gemeinsame Lösung

Bei einem von Verkehrsminister Winfried Hermann moderierten Gespräch am Donnerstag in Stuttgart vereinbarten beide Seiten, in Arbeitsgruppen die Daten zur Population und zu möglichen Ausweichquartieren abzugleichen und Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Minister Hermann hatte sich als Moderator in dem seit Monaten geführten Streit angeboten. Er betonte, dass er die Bahn als "sehr wichtiges Projekt für einen klimaverträglichen Verkehr" ansieht. Die Landesregierung setze darauf, den Menschen einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Dabei müsse aber der hohe Stellenwert von Natur- und Artenschutz beachtet werden.

Der Calwer Landrat Helmut Riegger betonte, die Reaktivierung der Bahnstrecke sei ein zentraler Baustein, um tausenden Pendlern den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV zu ermöglichen.