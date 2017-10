Königsfeld Nachwuchs Weg in Zukunft ebnen

Insgesamt sind rund 35 Aussteller aus verschiedenen Branchen vertreten: von Handwerk und Handel über Industrie und Gastronomie bis zu Dienstleistung. Die Informationen beziehen sich nicht ausschließlich auf eine klassische Ausbildung, sondern bei vielen Messeständen auch auf ein Duales Studium.

Praktika weit über gesetzlicher Vorschrift

Berufsfindung wird an den Zinzendorfschulen seit jeher groß geschrieben, die Praktika gehen zumeist weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus. Von der Bildungsmesse profitieren aber auch die Unternehmen, denn im Zuge des demografischen Wandels müssen auch sie sich beizeiten um ihre Nachwuchskräfte kümmern.

Die Ausstellungsfläche ist über zwei Gebäude verteilt: Wertvolle Informationen für ihre berufliche Zukunft finden Besucher im Haus Katharina von Gersdorf und im Amos-Comenius-Haus – dort sowohl in der Sporthalle als auch in weiteren Räumen. Neben einem Mittagstisch wird auch ein Messecafé angeboten, in dem unsere Berufsfachschüler das Erlernte in der Praxis umsetzen und die Besucher bewirten. Plakate weisen auf dem Schulhof an der Mönchweiler Straße 5 in Königsfeld den Weg. Die Berufsfindungsmesse ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Auch Informationsabend steht allen offen

Als Auftakt informieren die Bundesagentur für Arbeit, das staatliche Schulamt Donau eschingen, die IHK, die Bildungsr egion Schwarzwald-Baar-Kreis und die Handwerkskammer Konstanz interessierte Eltern. Der Termin ist vier Tage vor der Messe (7. November) um 19 Uhr im Haus Katharina von Gersdorf und steht allen Eltern aus der Region offen – egal, welche Schule ihre Kinder besuchen.