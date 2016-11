Königsfeld Licht im Dschungel der Berufswahl

Bei der Niedereschacher Schmid Technology Systems GmbH, die ebenfalls sowohl Ausbildungsplätze als auch duales Studium anbietet, war es jedoch umgekehrt. Hier wollten die jungen Menschen vor allem wissen, wie lang das Studium dauert, was sie dabei lernen und wie nach dem Abschluss ihre beruflichen Chancen stehen.

"Die Beratung ist an allen Ständen sehr kompetent und jugendnah", freute sich Sandra Wietzel-Fleig, deren ältere Tochter in die achte Klasse geht. Bei der Berufsfindungsmesse der Zinzendorfschulen konnte sie mit vielen Auszubildenden ins Gespräch kommen und so aus erster Hand erfahren, wie deren Berufsalltag aussieht. "Sie hat viele Interessen, sowohl im technischen als auch im sozialen und im musisch-kreativen Bereich. Irgendwann muss sie sich die Frage stellen, was davon zum Beruf werden soll und was Hobby bleiben darf." Um das auszuloten, biete Campus Comenius eine ideale Gelegenheit.

Dem stimmte auch Frank Kramer zu, der seine Tochter Lucia begleitet hat: "Man kann sich auf kleinem Raum innerhalb kurzer Zeit informieren."

Viele Fragen wurden in persönlichen Gesprächen geklärt und Vorurteile ausgeräumt. So kann beispielsweise Wochenend- und Nachtdienst in der Altenpflege durchaus ein Vorteil sein: "Dafür hat man ja in der Woche Freizeit", meinte Astrid Schmid von der Altenpflegeschule Geisingen.

Die Schüler Linda und Jannik aus der 8 R hatten die Aufgabe, sich über verschiedene Berufe zu informieren und diese später in der Klasse vorzustellen. "Ich wäre aber auch freiwillig gekommen", sagt Jannik, denn er weiß noch nicht so genau, was er später einmal machen will. Im Moment zieht es ihn eher in den technischen oder kaufmännischen Bereich, für beide gab es viele Informationsmöglichkeiten.

Der diesjährige Schwerpunkt der Messe, die Freiwilligendienste im In- und Ausland, kamen auch gut an. Am Stand des Deutschen Roten Kreuzes holten sich viele Jugendliche zum Teil aus erster Hand Informationen über das Freiwillige Soziale Jahr, über Austauschprogramme im Ausland berichteten die Vereine Youth for Understanding und AFS interkulturelle Begegnungen.

Wer sich nach dem Rundgang über die Messe noch immer unsicher war, konnte sich bei einem Workshop von Norman Tober über die Birkman-Methode informieren, die jungen Menschen hilft, sich selbst zu verstehen und anhand der eigenen Persönlichkeitsmerkmale den geeigneten Beruf zu finden. Weitere Workshops gab es von Deutscher Bank und Sparkasse sowie dem Bildungspartner der Zinzendorfschulen, der EGT AG Triberg. Die Berufsfachschulen, deren Schüler bei der Bewirtung und Bewerbung der Messe fleißig mitgeholfen hatten, stellten sich auch in einem Workshop vor.

Nicht nur die Schüler und die Aussteller, auch die Eltern waren von der Messe sehr angetan. Jörg Kasseckert aus Waldshut-Tiengen, dessen Tochter das Internat der Zinzendorfschulen in Königsfeld besucht, meinte, dass das Angebot und die Vielfalt der Aussteller "sensationell" seien, und staunte über die Kompetenz der anwesenden Personalchefs: "Die wissen ganz genau, welche Berufe und Qualifikationen in Zukunft gefragt sein werden."