Die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes (Vordergrund) wurde in diesem Jahr zum heißen Thema in Königsfeld. Am heutigen Silvester ist in diesem Bereich aber eher Ruhe angesagt. Im unter Denkmalschutz stehenden Bereich ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nicht erlaubt. Das Verbot gilt auch für den Bereich des Altern- und Pflegeheims Christoph-Blumhardt-Haus, auf dieser Luftaufnahme oberhalb des Zinzendorfplatzes. Foto: Eich