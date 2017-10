Königsfeld Achtsamkeit als Schlüssel zur Vitalität

Wie ein roter Faden durchs Programm ziehe sich das Thema Ressourcen, so Haves. Eine wesentliche sei Bewegung. Leichte bis mittelschwere Depressionen könnten damit so gut wie kaum mit einem Medikament behandelt werden. Ein weiteres Thema sei Achtsamkeit; eine nicht-wertende Form von Aufmerksamkeit für das, was gerade präsent sei. Das münde in psychosomatischen Erkrankungen und die Frage "Was ist gut für mich?". Ein weiterer Veranstaltungsort ist die Michael-Balint-Klinik. Deren stellvertretender Chefarzt Gunther Haag berichtet von Vorträgen unter anderem zu Migration und Trauma und zu "Wie der Körper die Psyche wahrnimmt und die Psyche den Körper". Burnout sei ein Risikozustand und könne zu Depression oder Abhängigkeit führen.

Der Helene-Schweitzer-Saal widmet sich altersgerechtem Wohnen oder "Gangsicherheit und Sturzvermeidung". Im Haus des Gastes werden sich 20 Anbieter von Gesundheitsangeboten und Beratungsstellen präsentieren. In der Lesegalerie geht es unter anderem um Qigong, Kneipp und das Mischen von Tee aus heimischen Kräutern. Ein verkaufsoffener Sonntag rundet das Angebot nachmittags ab. Einzelhändler bieten Produkte zum Thema Gesundheit an. Auf einem Parcours können Besucher E-Bikes probefahren. Regionale und saisonale Gerichte gibt es bei Gaststätten. Das XL aktiv Sport- und Gesundheitsstudio lädt zu Yoga, Tai Chi oder progressiver Muskelrelaxation nach Jacobson ein. Im Curavital können die Kneipp-Wellnessoase oder ein Lichtsprudelbad besichtigt werden. Laut Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann werden Ortspläne mit den Veranstaltungen an verschiedene Stellen ausliegen und ins Internet gestellt. Zusätzlich sollen Hinweisschilder Orientierung bieten.