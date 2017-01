Königsfeld Abwechslungsreich mit Humor gemixt

Königsfeld. Zu dem Eingangslied "Gloria in Excelsis Deo" wanderten Moni Lehner, Sabine Kienzler und Gaby Knoblauch auf die Bühne. Sie wollten die Herzhumoristin Sabine Schief zu sich rufen, diese kam aber nicht. Sie versuchte außen an der Glasfront ins Innere zu gelangen. Nachdem sie den Eingang gefunden hatte, entschuldigte sie sich für ihre Verspätung: "Da bin ich doch tatsächlich in Königsheim, statt in Königsfeld angekommen." An einer Schlauchleine mit Lichtern zog sie eine Toilettenbürste hinter sich her, es sollte ihr Hund sein. Besucher Gerd aus Brigachtal wurde vermessen, ob er als Weihnachtsbaum tauge. Schief hängte ihm Christbaumkugeln an die Hände.

Zu den dargebotenen Liedern des Trios lehnten sich die Besucher entspannt zurück und genossen diese. Ob Elton Johns "Your Song" oder "You Raise Me Up" von Westlife. Wunderbar getextet waren auch die Eigenkompositionen von Moni Lehner über die "Zeit". Darin geht es darum, dass einem die Zeit als Kind unendlich lang vor kommt. Sie wünscht darin, einfach ein bisschen Kind sein, das befreit. Von Sabine Kienzler stammt "Hear Me Now". Gaby Knoblauch hat "Reise meines Lebens" geschrieben und festgestellt, dass Leidenschaft alles möglich macht.

Nach jeweils zu Herzen ge henden Liedern zeigte sich Schief in Hochform und sorgte immer wieder für Gelächter im Saal. Mit ihrer ulkigen Art verstand sie dies hervorragend. Sie sang mit dem Publikum zusammen nach dem Lied der Les Humphries "Kansas City" über die verschwundenen Plätzle aus Mamas Dosen.