Jungingen Schleichweg-Fahrer nerven Anwohner in Jungingen

Zuständig für die Baustelle an der Bundesstraße ist das Regierungspräsidium in Tübingen. Trotzdem ist auch Jungingens Bürgermeister Harry Frick die Lage natürlich bekannt. Beschwerden richten viele Anwohner erst einmal an das Junginger Rathaus. "Wir können als Gemeindeverwaltung selber leider nichts unternehmen und leiten die Anliegen an das Regierungspräsidium weiter", sagt Frick. Das RP habe sogar schon nachgebessert und auf der Höhe des Netto-Marktes am Ortseingang aus Richtung Hechingen ein weiteres Umleitungsschild aufgestellt, um Verwirrung zu vermeiden. Zudem wurde in der Holderstraße ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgebaut, und auch die Polizei würde die Schleichwege – und verstärkt zu Schulzeiten – kontrollieren. Nützen würde das dann für die Dauer der Kontrolle, "aber die Polizei kann leider nicht den ganzen Tag an Ort und Stelle stehen", sagt Frick.

"Unerfreulich" findet auch er die Situation. "Viele fahren hier kreuz und quer. Es gibt Lastwagen, die fahren in die Bahnhofstraße und müssen wieder umdrehen, und dann sehe ich Autos mit Kennzeichen aus Tübingen, Reutlingen oder Freudenstadt hier durch die Anliegerstraßen rasen, das ist natürlich nicht gut", so der Bürgermeister.

Ein Trost: Auf der Baustelle laufen die Arbeiten laut Frick zügig, und das Wetter spielt bisher auch mit. Bis Ende April soll die Ortsdurchfahrt dann wieder frei sein.