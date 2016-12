Jungingen Ortsdurchfahrt über Weihnachten frei

Maßnahmen nötig?

Über mehrere Monate mussten Autofahrer lange Umwege in Kauf nehmen, um nach Jungingen zu gelangen. Die Bauarbeiten sind zwar noch nicht beendet, aber zumindest über Weihnachten ist die Ortsdurchfahrt wieder frei. Im neuen Jahr wird es allerdings wieder eine halbseitige Sperrung und eine Umleitung geben. Der Sinn der Sanierung wird zudem angezweifelt. Denn die Straße wird breiter und der Verkehr fließt schneller durch den Ort, was so nicht gewünscht war, so Bürgermeister Harry Frick.

Weitere Informationen: Informationen zu den ­Sperrungen und zur Umleitung an der Bundesstraße 32 können auch im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter der Internetadresse www.baustellen-bw.de abgerufen werden.