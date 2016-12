Hüfingen Gleitschirmflieger bei Absturz verletzt

Unmittelbar nach dem Start verlor der Drachenflieger an Höhe und stürzte in die Bäume. Die Rettung des Verletzten gestaltete sich schwierig und zeitintensiv, da es sich auf einem unwegsamen Waldstück befand. Zunächst musste der Mann durch Einsatzkräfte von der Höhenrettung VS Schwenningen, Feuerwehr Fürstenberg und Hüfingen aus den Bäumen befreit und abgeseilt werden. Erst dann konnte er vom DRK versorgt werden.

Der Verletzte wurde anschließend untersucht. Der entstandene Schaden ist nicht ganz minimal, da der Gleitschirm zerisssen wurde. Die Polizei Donaueschingen prüft derzeit die näheren Unfallumstände.