Hüfingen Die Elternhaltestelle wird nur zögerlich angenommen

Luise-Scheppler-Kindergarten: Ein verkehrsberuhigter Bereich ist laut Straßenverkehrsbehörde nur möglich, wenn das Parken auf ausgewiesenen Flächen möglich ist und es keinen baulichen Gehweg mehr gibt. Die Straße müsste also komplett umgebaut oder könnte alternativ als Zehner-Zone ausgewiesen werden. Ein Antrag wurde nach einer Entscheidung von Bürgermeister Michael Kollmeier bereits gestellt. Abgelehnt wurde aber, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf die Öffnungszeiten des Kindergartens zu begrenzen. Das würde Verkehrsteilnehmer nur verwirren. "An der Eichendorffschule in Donaueschingen geht das auch", merkte Joachim Seidel vom Dreierbündnis FW/FDP/UWV an. Kerstin Skodell kritisierte, dass der Gemeinderat in diese Entscheidung nicht involviert gewesen sei: "Wir hätten das gern mitdiskutiert". Entschieden sei noch nichts, so Bürgermeister Kollmeier. Es sei lediglich ein Antrag gestellt worden, um etwas in die Wege zu leiten, bevor an der Stelle überhaupt nichts passiere. "Ich wollte niemanden übergehen. Wenn mir aber die Stadträte signalisieren, dass sie das nicht wollen, suchen wir eine andere Lösung", so Kollmeier.

Hauptstraße: Bei der Verkehrsschau wurde die Verlängerung der Grünphase der Ampelanlage beim Bären befürwortet. Die Änderung werde im Zug der Wartungsarbeiten durchgeführt.

Dögginger Straße: Nicht auf der Liste zu finden war die Dögginger Straße und die Fahrbahnmarkierung, die auf das Tempo 50 in diesem Bereich verweist. "Wenn die Straße eh gesperrt ist, könnte man das gleich machen", so der CDU-Stadtrat Harald Weh. Vielen Autofahrern sei nicht bewusst, dass dieser Bereich in einer geschlossenen Ortschaft liege.