Hüfingen Busfahrer lässt Kinder erneut stehen

"Wir wissen, dass das so nicht in Ordnung ist", sagt ein Sprecher der Südbadenbus GmbH. Das Unternehmen zeichnet jedoch für den Vorfall nicht verantwortlich: "Wir haben den Auftragsunternehmer entsprechend instruiert, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Er hat sich auch schon dafür entschuldigt. Es war wohl schlicht und einfach menschliches Versagen. Es ist tragisch, dass es bereits zum dritten Mal passiert." Die ersten beiden Male seien die Schüler nicht vergessen worden, der Fahrer sei jedoch etwas früher abgefahren, so der Sprecher weiter.

Auch an der Schellenberg-Schule stehe man bereits in Kontakt mit dem Busunternehmen. "Südbadenbus kann da nichts dafür, der Busfahrer des anderen Unternehmens hat einen Fehler gemacht. Dort hatte man die Situation nach einem Fahrerwechsel wohl nicht auf dem Schirm", sagt Rektorin Monika Wiederholl. Sie ist jetzt gespannt, ob sich die Lage in Zukunft verbessern wird. Die Schüler sind auf den Bus angewiesen, vor allem auch, dass er pünktlich an- und abfährt. Er bringt sie mittwochs nach dem Sportunterricht um 16.30 Uhr von Mundelfingen über Hausen vor Wald nach Behla. Dort müssen dann jene umsteigen, die weiter nach Sumpfohren oder Fürstenberg müssen.

"Gerade bei Grundschülern muss mit Vorsicht gearbeitet werden. Ein Erstklässler muss sich darauf verlassen, dass der Bus zur richtigen Zeit kommt", erklärt der Sprecher von Südbadenbus. In Zukunft sollen entsprechende Vorfälle vermieden werden.