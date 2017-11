Hüfingen Busfahrer lässt 20 Kinder einfach stehen

Gut 20 Kinder im Alter von sieben und acht Jahren sind auf den Schülerbus des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar (VSB) angewiesen, der sie mittwochs nach dem Sportunterricht um 16.30 Uhr von Mundelfingen über Hausen vor Wald nach Behla bringen soll. Die Kinder kommen aus allen Ortsteilen und diejenigen, die in Sumpfohren und Fürstenberg wohnen, müssen in Behla in einen anderen Bus umsteigen. Sage und schreibe dreimal sind die Kinder schon vergessen worden, weil der Bus an der Haltestelle vor der Schule einfach vorbeigefahren ist.

Zum Glück werden die Grundschüler von einem Lehrer zum Bus begleitet, der darauf achtet, dass alle ordentlich in den Bus steigen. Wenn der Bus allerdings am Mittwochnachmittag kurz vor der Dämmerung in der kalten Jahreszeit nicht kommt, brechen chaotische Zustände aus.

Die Sportlehrerin Sarah Roser muss dann auf schnellstem Wege einen Teil der Eltern informieren, die wiederum in einer Telefonkette anderen Eltern Bescheid geben, dass die Kinder noch in Mundelfingen stehen.