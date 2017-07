Hüfingen Abschied von der Lucian-Reich-Schule

Hüfingen. Alle Schüler haben ihre Abschlussprüfung bestanden, zwei beginnen eine Berufsausbildung, 19 wechseln auf weiterführende Schulen. Leider habe die Schülerzahl nicht gereicht, um eine zehnte Klasse an der Schule zu bilden, sodass sie auf andere Schulen ausweichen müssen. Dies ist die letzte Klasse, die an der Werkrealschule ihren Abschluss gemacht hat. Alle nachrückenden Schüler werden in der Gemeinschaftsschule unterrichtet und können diese nach der Klasse neun mit dem Hauptschulabschluss oder nach der Klasse zehn mit dem mittleren Bildungsabschluss verlassen.

"Eine tolle Klasse"

"Für euch geht mit dem heutigen Tag eine lange Zeit an der Lucian-Reich-Schule zu Ende", begann Rektor Franz Dury seine Ansprache an die scheidenden Schüler. Der Schulleiter konnte sich noch gut an die ersten beiden Jahre dieser Werkrealschulklasse erinnern, in denen er immer wieder ins Klassenzimmer gerufen wurde.