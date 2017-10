Hüfingen 60-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der 60-Jährige fuhr mit seinem 7er-BMW - nach ersten Erkenntnissen in alkoholisiertem Zustand - gegen 16.40 Uhr in Richtung Hüfingen. Aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit geriet der hochmotorisierte BMW in einer Linkskurve ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab, wo sich der Wagen in einem angrenzenden Acker mehrfach überschlug.

Der bei dem Unfall schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen, wo dem 60-jährigen auch eine Blutprobe entnommen wurde. An dem schon älteren BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des total demolierten Autos. Auch die Feuerwehr Hüfingen war unter der Leitung von Martin Weiß mit vier Fahrzeugen und 18 Mann bei dem Unfall eingesetzt.