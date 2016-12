Hüfingen 37-Jähriger stirbt bei Unfall auf B 27

Der Citroen des Unfallverursachers drehte sich zeitgleich auf der Fahrbahn um die eigene Achse. In diesem Moment prallte der nachfolgende VW Kleinbus in die Beifahrerseite des sich drehenden Citroen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des VW-Busses leichte Verletzungen.

Der 37-jährige Citroen-Fahrer wurde durch den zweifachen Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Eine schwangere Frau im Citroen sowie ein Kind wurden ebenfalls verletzt.

Mehrer Rettungswagen brachten Verletzten in umliegende Kliniken. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei dem Unfall waren die Feuerwehr Donaueschingen und mehrere Notärzte eingesetzt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Bundesstraße 27/33 wurde im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden mittels Radiodurchsagen über die Vollsperrung informiert.