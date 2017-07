Horb Stadt startet jetzt die Charme-Offensive

Die Idee dazu, so City-Manager Kreidler, kam von SPD-Stadträtin Viviana Weschenmoser. Im Zusammenhang mit einem sicheren Fußweg. Kreidler: "Der speiste sie bei meinem Vorgänger ein, doch die Idee blieb stecken. Ich weiß nicht, wieso." Doch jetzt brachte sie Kreidler wieder auf den Tisch. Der City-Manager: "Viele Händler meinten, dass sei doch selbstverständlich. Ich war der Meinung, dass muss man auch darstellen." In der Tat: Bei Fleischerei Thomma beispielsweise ist öfter zu beobachten, dass ältere Damen oder Herren reinkommen und sich einfach mal setzen. Kurzer Plausch und weiter gehts. Und das geht jetzt zwischen dem Bahnhof und dem oberen Marktplatz. Und in der Spitalstiftung. Auch wichtig. Zwar ist die Kantine des Altersheims wegen Umbau geschlossen. Aber sonst ist das hier ein beliebter Treffpunkt für Ältere und direkt neben der Grundschule.

Kreidler: "Mit diesem Netz können wir die Hauptlaufwege abdecken." Jeder, der mitmacht, (u.a. Schwabo, Dolce Vita, Gleis Süd, Blickfang) hat den Aufkleber an der Tür. Kreidler: "Jeder Teilnehmer bekommt eine Telefonliste mit allen Altenheimen, der Rettungswachen und allen anderen wichtigen Nummern!"

Und an der Grundschule sollen die Fußwege in der Kernstadt jetzt regelmäßig erkundet werden. Rektorin Peter: "Anfang des neuen Schuljahres werden wir mit den Kindern der ersten Klasse die Stationen abgehen, die Teilnehmer vorstellen und hoffen, dass wir so mehr Schulkinder ermutigen können, zu Fuß zu uns zu kommen." Sie schätzt grob, dass die Hälfte ihrer derzeit 238 Grundschüler aus der Kernstadt kommen. Peter: "Wenn sich mehr Kinder finden, werden die Gruppen der Fußgänger dann größer. Das dürfte dann auch die Ehrenamtlichen entlasten, die derzeit die Flüchtlingskinder auf ihrem Fußweg zur Schule begleiten."

Am Samstag ab 10 Uhr findet dann der Innenstadttreff "Horb schwätzt" statt. Mit ­dabei sind Albrecht, Milles,­Peter und Kreidler sowie OB Peter Rosenberger und der neue Bürgermeister Ralph Zimmermann.