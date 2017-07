Horb Nordstetten: Autokratzer randaliert wieder

Doch in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll er wieder ausgerastet sein. Das berichten mehrere Nachbarn. Auch die Polizei bestätigt den Vorfall. Auslöser soll mal wieder die Lautstärke einer Gruppe auf der Straße gewesen sein. Der 34-Jährige soll daraufhin aus dem Haus gestürmt sein, gegen die Tür eines Nachbarn getreten haben und anschließend eine Autotür eingetreten haben. Dann musste eine Mülltonne für seine Wut herhalten, gegen ein weiteres Auto und einen Roller trat er dann wohl auch noch.

"Die Polizei kam mit drei Streifenwagen", so ein Nachbar. Doch der "Autokratzer von Nordstetten" soll sich in seine Wohnung eingeschlossen haben und sei nicht herausgekommen. Auf seiner Facebook-Seite hat der Mann übrigens als Lieblingszitat stehen: "Das Leben ist hart und du musst härter sein....denkt und labert über mich, was ihr wollt, ist mir egal....kommt doch in echt...meine Faust ist stärker!!!!"