Horb a. N. "Schrecken von Nordstetten" ist zurück

Forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag gebeben

Aufgrund der neuen Vorfälle (Autokratzer und weitere Körperverletzungs-Delikte) habe sich eine neue Situation ergeben, die auch den Berufungsfall überschatte, so der Vorsitzende Richter am Landgericht, Wolfgang Heuer, der selbst den Berufungsfall betreut. "Ich habe ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag gebeben. Der bisherige Termin konnte deshalb nicht eingehalten werden."

Auch Richter Frank Grundke, der die aktuellen Fälle Autokratzer und neue Körperverletzungen betreut, hat diesen Gutachter beauftragt. So könnte schließlich der Berufungsfall und die neuen Fälle in einer Gerichtsverhandlung zusammengefasst werden. Dann soll auch der Gutachter gehört werden.

Dieser könnte möglicherweise eine Schuldunfähigkeit des 34-Jährigen attestieren – einhergehend mit einer Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Voraussetzungen des Paragraph 63 des Strafgesetzbuchs (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus) müssten erfüllt sein.

Einen ähnlichen Fall hat es kürzlich in Horb gegeben. Der "Kaufland-Messerstecher" wurde aufgrund dieses Paragrafen in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen. Doch bis es zur Verhandlung kommt, müssen die betroffenen Anwohner noch jede Menge Geduld aufbringen. Mehrere Monate werde es wohl dauern, bis das Gutachten vorliegt und es zur Gerichtsverhandlung kommen könne. Ob die Nordstetter in dieser Zeit von weiteren Vorfällen verschont bleiben? Daran glauben die wenigsten vor Ort.

Der 34-Jährige aus Nordstetten war in den vergangenen Wochen auf der Grundlage des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG) in einer Unterbringung. Den Amtsgerichten sind hier enge Grenzen gesetzt. "Das ist auch richtig so, denn die Freiheit des Menschen ist ein hohes Gut", sagt ein Richter im Gespräch mit unserer Zeitung. Das erklärt vielleicht auch, warum der "Schrecken von Nordstetten" so schnell wieder entlassen wurde und er sich in der Zeit der Unterbringung auch frei bewegen konnte.

Einschneidender ist dagegen der Paragraf 63 des Strafgesetzbuchs. Hier heißt es: "Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist."

Ein Gutachter hat diese Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit festzustellen. Allerdings ist ein Betroffener nicht verpflichtet, sich begutachten zu lassen. Im Fall des 34-Jährigen könnte er sich auch bereit erklären, die Patientengespräche seiner vorläufigen Unterbringung freizugeben. Tut er das nicht und verweigert er sich auch einer Begutachtung, so müsste der Gutachter sozusagen "von außen" den 34-Jährigen begutachten: seine Taten, seine Äußerungen auf Facebook und seine erste psychiatrische Unterbringung.