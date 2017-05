Horb Erdbeerfest auf dem Marktplatz

Sie lacht: "Meine Freundin hat die letztes Jahr gemacht – in Patchwork." Und dieser frische Schmuck begeistert auch Künstlerin Elisabeth Kaiser. Die schnappt sich auch gleich eine in Klein und lächelt: "Nachdem ich hier die Erdbeer-Performance gemacht habe, passt das doch. Als Erinnerung."

Kluge Idee. Denn diesmal bleibt die Künstlerin vor allem als Schauspielerin im Gedächtnis. Sorgt für Lacher, als sie sich als dümmste der vier Schwaben – "Die vier Schwaben formerly known als die sieben Schwaben" – auch noch die Beine entknoten lässt, obwohl die anderen drei schon weg sind und das gar nicht mehr nötig wäre. Doch der derbe Narr Till Eulenspiegel aus der Gegend von Braunschweig klopft ihr noch kräftig auf den Po und ruft laut "Heilung".

Till Eulenspiegel – die Vorschau vom neuesten Stück von Doro Jakubowski und Andreas Schnell. Die beiden Szenen haben funktioniert. Kräftiges Gelächter, als die vier Schwaben ordentlich verhauen werden. Begeisterte Kinder, die mit Andreas Schnell alias einem Bürger raten, welcher Narr denn da im Fenster sitzt und springen will. Die Kinder: "Ein Hofnarr in Rot?" Eulenspiegel: "Nein." Der Bürger: "Ich hab dich schon mal gesehen – Jürgen Lück?" Gott sei Dank sagt der Narr: "Auch nicht!"

Apropos Kinder. Das Erdbeerfest – ein absolutes Familienfest. Beispielsweise für Moni Schönfelder. Denn: Ihr Sohn macht beim Singspiel des St. Leonhard-Kindergarten den Brummer. Süß, wie ein kleines Mädchen die Hummel abwehrt, als er ihr vorsichtig auf die Nase stupst.

Zauberhaft: die Erdbeerköstlichkeiten. Christine Weinzierl hat beispielsweise Espressobohnen in das kalte Erdbeer-Mus getan, lange ziehen lassen, bevor er zu Marmelade verkocht wird. Das Ergebnis: Erdbeer-Espresso-Marmelade. Der Adler aus Dettingen packt Erdbeerchutney zur Bratwurst auf den Pappteller, und Helmut Burbach "schnitzt" am Stand von Georg Djuga die Erdbeere, ehe er sie als Abschluss zum Mix aus Erdbeeren und Prosecco – "von einem der besten Bio-Anbauern in der Toscana" – auf den Glasrand steckt. Klar, dass fast jeder Besucher einen der köstlichen Kuchen von Kipp auf dem Teller hat oder ganz schlicht genießt: Erdbeeren mit Sahne.

Dazu entspannte Klänge vom Music- & Song-Café, während Julia Wagner schon die zweite Rolle an diesem Tag hat: Erst war sie als Bürgerin beim Eulenspiegel mit dabei, jetzt trägt sie als Model die elegante französische Mode von Christa Stiegenroth auf dem Roten Teppich. Auch Georg Djuga ist begeistert, seine Frau präsentiert ebenfalls Mode.. Er sagt: "Man merkt die extreme Hitze schon bei uns im Weinverkauf – die Gäste trinken nicht so viel. Aber dafür kann ich jetzt hier sitzen und meiner Frau zuschauen, wie sie in der Mode von Captain Tortue über den roten Teppich geht."

Wirbel um die Erdbeerlieferantin

Apropos Djuga: Renate ist diesmal die Ersatz-Erdbeerfrau. Sie erzählt: "Am Donnerstag hat uns die Erdbeerlieferatin aus Baden abgesagt. Da haben wir das selbst in die Hand genommen." Offenbar erfolgreich: Um 13 Uhr sind die 23 Stiegen, die Frau Djuga und die Kolleginnen aus Oppenau besorgt hatten, schon ausverkauft.

Erzählbär Wolfgang Wichmann hat vor der Stadtbücherei gerade kurze Erklär-Pause. Er ist extra aus der Nähe von München gekommen, um die neuen ausleihbaren Spiele der Stadtbibliothek zu erklären. Er sagt: "Horb ist herrlich. Ich fühle mich hier wohl. Schon auf der Anfahrt von Nordstetten her ist es ein einmaliges Bild auf die mittelalterliche Stadt mit der Kirche. Schön, dass hier im Kern aufgepasst wurde, dass die Konzerne das nicht zerstören mit Bauten wie unten am Bahnhof."

Das fünfte Erdbeerfest. Ein entspanntes Event auf dem Marktplatz. Und es endet auch zauberhaft. Um 16.20 Uhr – mitten in der Modenschau. Doro Jakubowski geht auf den roten Teppich. Zur smoothen Saxofonmusik von Jürgen Sesterheim schwingt sie die schillernenden Flügel und performt den Sommer-Zauber. Ein Vorgeschmack auf die nächsten tollen Wochen mit Ritterspielen, Mission Mudder, Theaterfestival, Landesmusikfestival und, und, und...