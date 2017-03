Horb a. N. Zwei Horber besuchen die Urchristen

Horb. Grüber: "Meine Idee war eigentlich, in Kairo auf einer Orgel zu spielen. Und mir mal die Pyramiden anzuschauen." Doch im Laufe der Recherche fand er zwar keine Orgel, aber den koptischen Bischof Damian in Höxter. Die Urchristen aus Ägypten haben dort ein Kloster gekauft. Grüber: „Er hat uns dann auf eine Rundreise eingeladen."

Am 21. Februar ging es dann los. Mit in der Reisegruppe von Stiegenroth und Grüber und unserer Fotografin Maria Hopp: Jede Menge evangelischer und katholischer Geistliche. Der Bekannteste: der umstrittene Bischof Walter Mixa. Er reichte 2010 seinen Rücktritt als Bischof von Augsburg ein, nachdem Vorwürfe wegen Misshandlungen, Veruntreuung und sexuellen Missbrauch (die staatsanwältlichen Ermittlungen deswegen wurden eingestellt) laut wurden. Doch nicht die Kirchenpromis beeindruckten die Horber, sondern dass, was sie in den ältesten Klöstern der Christenheit – dem Antoniuskloster und dem Pauluskloster – erlebt haben.

Grüber: "Was mich am meisten beeindruckt hat, ist wie lebendig die Kirche dort ist. Und wie fromm und glücklich die Christen dort in Ägypten sind. Was das Christentum hier predigt, wird dort gelebt." Er erklärt sich das so, dass die Kirche in Deutschland sehr bürokratisiert sei. Die Kopten seien in Ägypten in der Minderheit und müssten sich gegen den teilweise aggressiven Islam wehren. Christa Stiegenroth sagt: "Wenn die Kopten eine Kirche planen, bauen die Moslems direkt daneben eine Moschee. Weil es in Ägypten ein Gesetz gibt, das alles, was 100 Meter rund um die Moschee ist, denen gehört. Das führt dann dazu, dass alle Reparaturen in den christlichen Kirchen vom ägyptischen Präsidenten genehmigt werden müssen."