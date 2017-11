Horb a. N. Zuschüsse machen Kids spielerisch fit

Horb. Jährlich stehen 5000 Euro zur Verfügung. Robert Hermann von den Bürgerdiensten: "Wir haben diesmal neun Anträge bekommen. Weil der Förderbeitrag maximal 500 Euro ist, haben wir im nächsten Jahr sogar Zuschussmittel für elf Projekte! Wir haben die Mittel und zahlen sie gerne aus!"

Gut: Die Zuschussmittel werden beispielsweise in einen Kletter- und Rutschturm für den Kindergarten Elisabeth in Altheim (500 Euro Zuschuss) investiert, in eine Balanciertellerbrücke in der Kita Mühringen (500 Euro) oder ein Hüpfpolster im Kindergarten Mühlen (135 Euro). Sabine Peter, Leiterin der Gutermann-Grundschule, die auch von neuen Balancierbrettern profitiert, bringt es im Namen aller auf den Punkt: "Das ist super!"

Was dahinter steckt, erklärt Markus Guse vom Jugendreferat: Der Gemeinderat investiert jährlich 20 000 Euro in das Projekt "Bewegte Kommune". Dazu gehören nicht nur die Zuschüsse für die Spielgeräte, sondern auch zwei FSJler, die in Dettingen und Bildechingen die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen verbessern sollen.