Horb a. N. Vocalmania trifft die Herzen

Dann endlich geht es los. OB Peter Rosenberger gesteht: "Ich war gerade Backstage und bin ein bisschen nervös –­so wie die Musiker und Sänger. Die sind mit Leidenschaft dabei, und das verspricht viel Power auf der Bühne! Eigentlich wurde für 600 Gäste gestuhlt. In der Stiftskirche waren 640 Besucher. Heute werden es über 700 sein! Ein Beweis, wie Rolf Wiechert mit seinem Projekt die Musikszene neu belebt hat! Ich denke, dass ist ein wunderbarer Auftakt, um uns auf das Landesmusikfestival einzustimmen."

Um 20.15 Uhr startet dann die Bühnenshow. Mit "Oh Fortuna" gleich Gänsehaut. Jasmin Ditmann verzaubert dann im Solo gemeinsam mit Eileen Wiechert von "Fly with me" mit ihrer hohen, klaren, aber auch ein bisschen sexy rauen Stimme.

Reine Stimmfaszination dann im Esenvalds-Stück "Ia a child". Trotz der Riesen-Herausforderung des ersten Open-Air-Konzerts mit mega-vielen Mikrofonen perfekt abgemischt. Vielleicht ein bisschen leise, aber perfekt ausbalanciert zwischen den Stimmen, Streich- und Blasorchester sowie der Band Ambiance um Christian Ott.

Mit Hits wie "Angel", "Hymn" von Barclay James Harvest oder "Total Eclipse of the Heart" von Bonnie Tyler zum Träumen und Genießen geht es dann weiter. Die Zugabe­: "Ich war noch nie in New York". Stimmt nicht. Vocalmania hat das schon geschafft und ist auf dem Broadway aufgetreten. Beschwingt gehen die Zuhörer nach Hause.

Und damit kann das Landesmusikfestival beginnen. Heute Abend gibt es auf dem Flößerwasen fetzige Blasmusik. Am Sonntag wird die ganze Stadt voll sein mit Amateurmusikern aus dem ganzen Land! Doch wie finde ich die am Sonntag die Musik, die ich mag? Hier gibt es ein paar Beispiele: Trachtenblasmusik gibt’s bei der Volksbank zwischen 10.40 und 12.20 Uhr. Die Alphornbläser sind den ganzen Tag auf der Turnierwiese zu hören. Parforcehörner und Jagdhörner im Burggarten. Für Horber Lokalpatrioten: 11.20 Uhr Musikverein Talheim (Kloster), ab 11 Uhr MV Göttelfingen und MV Ergenzingen (Unterer Marktplatz). Saarstraße: 12 Uhr MV Salzstetten. 15.30 Uhr MGV Talheim (Saarstraße). 16.20 Uhr Kinder- und Jugendchor Bildechingen. Und vieles, vieles mehr...