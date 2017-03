Horb a. N. Schwarzwaldverein mit OB Rosenberger auf Kriegsfuß?

Hui, da war ordentlich Zunder dahinter. Als Marlis Mohrlok mit ihrem Grußwort loslegte, da nahm sie kein Blatt vor dem Mund. Horb sei der einzige Ort im Bezirk, in dem sich nie ein Vertreter der Stadtverwaltung bei einem Treffen blicken lasse. Auch über ein Fläschchen Wein würde man sich mal freuen, weil man Wege, die in kommunaler Hand liegen, mit den gelben Routen auszeichne. Woanders würde sich mancher Bürgermeister dafür bedanken. Mohrlok wertete dies als fehlende Wertschätzung gegenüber den Schwarzwaldvereinen in der Stadt. Und auch am Abend der Hauptversammlung war kein Vertreter der Stadt zu sehen.

Das klang nach ordentlich "Pfui". OB Rosenberger möchte diese Vorwürfe allerdings nicht auf sich sitzen lassen. "Natürlich schätze ich die Arbeit des Schwarzwaldvereins", sagt er. Und er habe auch nichts gegen Wandern. "Das ist doch was Schönes. Ich war auch schon ein Stück bei der Kreisumwanderung dabei." Allerdings habe Horb nun mal rund 300 Vereine. "Da kann ich nicht überall präsent sein. Ich versuche da schon mein Bestes, aber ich habe auch Familie", sagt der dreifache Vater. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel sei er bei sechs Stadtteilkonferenzen anwesende gewesen, dazu noch auf der Hauptversammlung des TSV Dettingen. "Normalerweise machen die Ortsvorsteher und ihre Stellvertreter in den Teilorten die Hauptversammlungen, aber in dem Fall ging es um die besondere Ehrung vom Württembergischen Sportbund für Axel Tittjung", rechtfertigt sich Rosenberger.

Auch dass kein städtischer Vertreter bei der Hauptversammlung anwesend gewesen sei, habe einen Grund gehabt. "Wir versuchen immer dann zu kommen, wenn wir als Stadt eingeladen werden. Allerdings lag in diesem Fall keine Einladung vor." Dabei habe er den Horber Vorsitzenden Poppe noch vor einer Woche persönlich getroffen. "Da hat er kein Wort über die Hauptversammlung verloren." Zu besonderen Anlässen komme er natürlich gerne, wie beispielsweise Jubiläen. Dies sei jetzt zum Beispiel bald beim Albverein der Fall.