Horb-Betra. Im Anschluss an die närrische Schlüsselübergabe am "Schmotzigen", bei der Betras Ortsvorsteher Andreas Schad und sein Ortschaftsrat von der Kaeschmecker Narrenzunft entmachtet und für die Dauer der Fasnet in die Wüste geschickt wurde, fand in der Betraer Ortsmitte auf dem Rathausplatz die traditionelle Sprungordensverleihung statt. Die Zunftmeisterin Jutta Hellstern verlieh an mehrere Jungnarren der Narrenzunft Keaschmecker die bronzenen und silbernen Sprungorden. Für 22 Sprünge wurde Kimberly Schiller geehrt. Auf 26 Sprünge hat es Tamina Stickel geschafft. Die silbernen Sprungorden erhielten Jan Quiskamp (41 Sprünge), Hanna Hellstern (42 und Robin Schäfer (46). Für alle Jungnärrinnen und Jungnarren hatte die Zunftmeister persönliche Lobesworte und gratulierte ihnen zu ihren Auszeichnungen.