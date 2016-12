Horb a. N. Online-Adventskalender ist voller Erfolg

Und nach dem Motto des ersten Online-Adventskalenders von Horb "Internet, Cross-Media und Besinnlichkeit" hat Grüber heute als Foto die Skulptur vom rechten Seitenaltar aus der Stiftskirche Horb ausgewählt: "Die fand ich so schön und passend zu Heiligabend." Klar, dass heute der Kirchgang ein Muss ist, um nach dem Stress herunter zu kommen (Termine siehe Infokasten).

Etwas Besonderes sind die Gottesdienste in der Horber Stiftskirche, die nach den Renovierungsarbeiten zum ersten Mal seit drei Jahren wieder an Weihnachten geöffnet hat. Christbaum und Krippe wurden von ehrenamtlichen Helfern hergerichtet und geschmückt. An Heiligabend findet die Christmette um 22 Uhr mit Elisabeth Steimle an der Orgel statt. Der Weihnachtsfestgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 10.30 Uhr in der Stiftskirche statt, musikalisch mitgestaltet vom Stiftschor, Bläserensemble und an der Orgel Kantor Reinhard Kluth.

Auch kann das Licht aus Bethlehem unter anderem aus der Liebfrauenkirche und der Stiftskirche nach Hause geholt werden. Jährlich wird das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet. Von dort aus wird es mit dem Flugzeug nach Wien gebracht, und so in die meisten Teile von Europa weitertransportiert.

Die Idee dazu entstand 1986 im Studio des Österreichischen Rundfunks (ORF). Ein Licht aus Betlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Die Oberministrantin Becky Tillery und einige Horber Jugendliche haben am 11. Dezember das Licht in Stuttgart in Empfang genommen.

In der Mitteilung des katholischen Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit Horb heißt es dazu: "Das Friedenslicht ist kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern kann. Es erinnert vielmehr daran, sich für den Frieden einzusetzen. Das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung. Es hat sich in wenigen Jahren von einer kleinen Flamme zu einem Lichtermeer ausgeweitet und leuchtet mit seiner Botschaft Millionen von Menschen."

Ei ne Auflistung der Gottesdienste, die an Heiligabend in der Kernstadt und in den Teilorten stattfinden:

Ahldorf: Katholische Kirche, 17.30 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel mit dem Musikverein

Altheim: Kirche St. Mariä Geburt, 16 Uhr: ökumenischer Familiengottesdienst; musikalische Gestaltung durch die Jugendkapelle Altheim

Betra:

Katholische Kirche, 17 Uhr: Krippenfeier und Wortgottesdienst, musikalische Gestaltung vom Streichorchester Betra

Bildechingen: Katholische Kirche, 16 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel

Kirche "Zur schmerzhaften Mutter Gottes" , 18 Uhr: evangelischer Gottesdienst; musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor

Katholische Kirche, 22 Uhr: Christmette, musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor

Dettensee: Katholische Kirche, 16 Uhr: Krippenfeier und Wortgottesdienst

Dettingen: Katholische Kirche, 15.30 Uhr: Krippenfeier und Wortgottesdienst für Familien und Kleinkinder

Katholische Kirche, 17.30 Uhr: Christmette, musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor

Dießen: Katholische Kirche, 16 Uhr: Krippenfeier und Wortgottesdienst

Eutingen: Kirche St. Stephanus, 15 Uhr: evang. Gottesdienst, musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor

Horb:

Johanneskirche, 15 Uhr: Familiengottesdienst. 17 Uhr: Christvesper, musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor

Liebfrauenkirche, 16 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel

Stiftskirche, 22 Uhr: Christmette

Ihlingen: Katholische Kirche, 17 Uhr: Familiengottesdienst zu Heiligabend

Isenburg: Katholische Kirche, 17.30 Uhr: Wort-Gottes-Feier zu Heiligabend

Mühringen: Katholische Kirche, 18 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel

Nordstetten: Katholische Kirche, 16 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel

Katholische Kirche, 22 Uhr: Christmette, musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor

Rexingen: Katholische Kirche, 15 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel

Katholische Kirche, 17.30 Uhr: Messfeier zur Heiligen Nacht