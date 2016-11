Horb a. N. Nacktfoto von 15-Jähriger im Internet

Die heute 17-jährige Empfängerin, die mit dem Angeklagten zwei, drei Jahre zuvor liiert war, nutzte diese Aufnahme dann, um die Geschädigte zu erpressen. "Wenn du mich in der Schule noch mal blöd anmachst, dann geht das Bild von dir an die ganze Klasse", drohte sie per Whats App.

Das Bild, das der Staatsanwalt als "Abbildung einer nicht bekleideten Person, auf der das Geschlechtliche im Vordergrund steht" beschrieb, machte später tatsächlich die Runde in der Klasse, und als der Vorsitzende das Mädchen im Zeugenstand fragte, wie sie darauf reagiert hätte, gab sie an, dass sie geleugnet hätte, dass ihr Unterleib auf dem Bild zu sehen sei.

Ein Argument, das der Anwalt des jungen Mannes nutzte, der behauptete, dass man auf dem Bild nichts Spezifisches sehen könne, was einen Irrtum ausschließt. "Das kann das Bild einer X-beliebigen Frau sein", versuchte er die Vorwürfe gegen seinen Mandanten abzuschwächen. "Ja glauben Sie denn, ich erkenne mich nicht selbst auf so einem Bild?", ärgerte sich die junge Frau über die Ausführungen des Anwalts. "Das bin ich, und im Hintergrund sind die Konturen meines Zimmers zu erkennen."

Der Angeklagte selbst habe sich zwar beiläufig bei ihr entschuldigt, erklärte die "Darstellerin" (Zitat Staatsanwalt), doch im Gerichtssaal konnte dieser sich weder zu einem Geständnis noch zu einer offiziellen Entschuldigung durchringen.

Was sich in den 90 Minuten der Gerichtsverhandlung ausbreitete, war ein Konstrukt aus verschmähter Jugendliebe, pubertären Vorstellungen des Angeklagten und den Gefahren, die das Internet mit sich bringt. "Schickt man so ein Bild übers Internet an eine andere Person, dann riskiert man eine nicht mehr kontrollierbare Verbreitung", so Trick, der betonte, dass man im Chat das Bild nicht zeigt, sondern es aus der Hand gibt. "Jegliche Gewalt über das Bild ist dann weg."

Für diesen miesen Stil verdonnerte Richter Trick den Angeklagten zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit und erteilte ihm nach Jugendrecht einen Verweis. Da der Bursche arbeitslos ist, mit wenig Aussicht auf einen Job, werden die Kosten für diese Gerichtsverhandlung von der Allgemeinheit übernommen, so eine leicht bittere Note zum Abschluss dieses Verfahrens.