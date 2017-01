Horb a. N. Nachdenkliche Narren legen los

Dann nimmt Thomas Kreidler die Baustellenflut in Horb auf den Arm. Nicht nur das Einkaufszentrum wächst in die Höhe. Kreidler: "Auf der Stadt-Homepage gibt es schon einen eigenen Plan, über unsere ganzen Baustellen, des isch doch der Wahn, wer dort nicht schaut kommt vielleicht nicht mehr nach Haus, zwischen Gremettstett und Alta verschollen, was ein Graus!"

Und auch ein Seitenhieb gegen die protestantische Hochburg und Landkreismetropole Freudenstadt darf natürlich nicht fehlen. Gut, dass wir unsere Gold-Michi haben, um es denen zu zeigen. Der Hofmarschall: "In Rio holte unser Michi wieder goldenes Edelmetall, zur Ehr von unserer Stadt und dem ganzen Land, macht der Horb in der ganzen Welt bekannt, eine eigene Briefmarke trägt Ruhm und Ehre in die Welt, des hot Freudenstadt net und des isch dann was zählt!" Klar, dass hier der ganze Marktplatz abgeht, lacht und das Narri, Narro von den jahrhunderte alten Häusern wiederhallt.

Dann muss Peter Renz die Masken abstauben – weg mit dem Staub und natürlich den Masken hochprozentig neues Leben eingehaucht.

Und das neue Grafenpaar? Birgit Heinzelmann und Daniel Wagner sind echt würdige Vertreter. Kostprobe gefällig? Die Gräfin: "Halt, halt mein lieber Graf! – so lauft des net. Mir gehen zamma hoim und bei Zeit ins Bett. Da kann man nicht ewig an d’Bar na hanga. Es duat bei zeit da Wecker ra ganga!" Er kontert: "Ich muss dir aber au die Brems nei haua, Dir schmeckt au da Sekt mit deine Fraua! Ihr kriaget do au nie genug! Ed dass do naus goht - dir da Zug!"