Horb a. N. Kurzpraktikum gibt entscheidende Einblicke in Berufe

Fähigkeiten im Umgang mit Metall testen

Früherkennung hilf auch bei der Berufswahl: Je eher Talente entdeckt werden, desto einfacher ist später die Entscheidung für einen Ausbildungs- oder Studienplatz. Deshalb bietet Bosch Rexroth am Standort Horb Schülern regelmäßig die Gelegenheit, technische Grundlagen kennenzulernen. Bei der Neuauflage des Projekts "Technik in Betrieb und Schule" hatten acht Schüler der achten Klassen der Realschule Horb die Möglichkeit, ihr Interesse und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Metall zu testen. So entstand während des dreitägigen Praktikums vom 8. bis 10. Februar eine funktionsfähige Uhr, die ihnen beim Abschlussabend im Beisein der Eltern überreicht wurde.

"Für uns als Ausbildungsbetrieb sind die Kooperationen mit Schulen ein wichtiger Baustein für die Nachwuchsgewinnung. Und für die Schüler ist es viel leichter, sich für einen Beruf zu entscheiden, wenn sie sich rechtzeitig informieren können und wissen, was auf sie zukommt. Somit stellen die Kooperationsprojekte eine echte Win-Win-Situation dar", erklärt Jürgen Scherrmann, Ausbildungsleiter bei Bosch Rexroth in Horb.