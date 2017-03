Horb a. N. Kommt Black.de ins Einkaufszentrum?

Das ist sehr zurückhaltend geantwortet. Fakt ist: Der bisherige Charles Vögele war auf 720 Quadratmetern Verkaufsfläche vorgesehen. Der neue Black.de soll aber mindestens 800 Quadratmeter haben.

Schwarz sieht dagegen Peter Haipt – rund 20 Jahre lang Einzelhändler in Horb und seit 17 Jahren Stadtrat – für das Einkaufszentrum. In einem Schreiben teilt er mit: "Was bekommen wir? Ein Einkaufszentrum, das die ursprünglich vorgegebenen Grundvoraussetzungen nicht erfüllt. Oberbürgermeister Peter Rosenberger wird wahrscheinlich keine Anzüge und weiße Hemden dort einkaufen können."

Haipt befürchtet, dass das neue Einkaufszentrum zum "Parkhaus mit der schönsten Städteansicht Deutschlands für Autos" verkommt. Der Grund, so Haipt: "Die Mieten für Ladengeschäfte auch in größeren Städten fallen, der Internethandel boomt. Jetzt kommen die Lebensmittel. Taxidrohnen zur Personenbeförderung werden wir dieses Jahr in der Praxis erleben, Transportdrohnen stehen in den Startlöchern, automatisches Fahren mit Autos ist entwickelt. Der Einkaufsroboter von Google kommt nächstes Jahr. Wir haben eine Aufspaltung in virtuelles und kommunikatives Einkaufen."

Deshalb sieht Haipt "schwarz" für das Einkaufszentrum in Horb: "Wir senden Roboter in die Umgebung für einfache Tätigkeiten (Einkaufen, Kochen Altenheim). Das Einkaufen wird in ein Bedarfs-Einkaufen zum günstigen Preis und ein Spaß-Einkaufen, bei dem der Preis eine untergeordnete Rolle spielen wird, aufgeteilt werden. Wo die Anbieter des Einkaufszentrums stehen, ist offensichtlich. Sie werden sich einem vernichtenden Verdrängungswettbewerb stellen müssen."