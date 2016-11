Horb a. N. Jan Zeitler ist jetzt der OB-Favorit

Eine Hoffnung, die doch eher optimistisch klingt. Denn: Mit einer Wahlbeteiligung von 61,5 Prozent der Stimmen zeigten die Überlinger den Skeptikern, dass diese OB Wahl durchaus die Menschen zur Urne bringt. Was auch auffällt: Mit dem Horber Jan Zeitler und dem gebürtigen Überlinger Klaus Kirchmann sind gleich zwei Kandidaten angetreten, die sich zwei Ziele auf die Fahnen geschrieben haben: Bürgernähe und effektive Verwaltung. Und sowohl Zeitler als auch Kirchmann sind die Stimmenkönige…

Günther Hornstein, Fraktionssprecher der Rats-CDU von Überlingen, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich denke, es hat hier in Überlingen eine Sehnsucht nach einem Wechsel gegeben. Mit 61,5 Prozent Wahlbeteiligung ist das dumme Geschwätz von der niedrigen Wahlbeteiligung auch hinfällig. Ich denke, bei Jan Zeitler hat die Verwaltungserfahrung den Ausschlag gegeben."

Doch auch der zweitplatzierte Kirchmann ist kampfbereit für die Stichwahl in drei Wochen. Er sagt: "Im Vorfeld sah es schon nach einer Wechselstimmung in Überlingen aus. Die Amtsinhaberin wurde nach meinem Empfinden relativ hart abgestraft. Obwohl ich ihre Arbeit anerkennen muss."

Kirchmann will sich heute mit seinen Beratern hinsetzen und die Strategie für den Wahlkampf festsetzen: "Ich bin sehr zuversichtlich. Ich stehe für Bürgernähe. Ich denke, was in der ersten Wahl passiert ist, ist die richtige Botschaft, die Überlingen braucht, um Missstände zu korrigieren."

Und für den Horber Bürgermeister ist jetzt klar: Jetzt kann er OB von Überlingen werden! Zeitler: "Ich konzentriere mich nur auf mein Ergebnis. 44,3 Prozent sind eine klare Aussage von den Überlinger Bürgern. Von der Deutlichkeit bin ich selber überrascht. Ich werde mich heute mit meinem Team zusammensetzen, um Oberbürgermeister von Überlingen zu werden. Ich bin sehr glücklich über die Vertrauensbasis durch die Wählerinnen und Wähler. Es gibt eine Wechselstimmung in der Stadt, wie auch das Wahlergebnis bestätigt."

Die einzige, spannende Frage: Wie reagiert der vierte OB-Kandidat Georg Müller? Er war gestern nicht im Kursaal von Überlingen. Ob er bei der nächsten Wahl am 27. November wieder antritt? Dann siegt der Kandidat, der die meisten Stimmen hat. Müller hatte 6,1 Prozent der Stimmen. Der Abstand zwischen Zeitler (44,3 Prozent) und Kirchmann (32,2 Prozent) liegt bei zwölf Prozent.

Und die Amtsinhaberin? Die scheint kaum noch Aussicht auf Erfolg haben, muss aber wohl antreten. "Wenn sie nicht antritt, verliert sie den Anspruch auf die Bezüge", sagt der erfahrene Horber Kommunalpolitiker Gerhard Munding.