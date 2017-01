Horb a. N. Ist ein nächtlicher Stadtsheriff nötig?

Zweiter Vorteil dieser "kommunalen Streife": Sie würde sicherlich ein brauchbares Mittel sein, um die Verschmutzungen am Neckarufer oder an anderen Punkten im Stadtgebiet möglicherweise zu verringern. Michael Grüber gehört zu den Ehrenamtlichen, die sich bei den Nachtwanderern engagieren. Das sind Männer und Frauen, die abends und nachts an den Brennpunkten mit den Jugendlichen reden und versuchen, die Kids friedlich zu halten und dafür zu sorgen, dass sie sicher wieder nach Hause kommen.

Grüber: "Es gibt so viele Stellen am Neckar und in der Stadt, die sind gerade im Sommer unheimlich verschmutzt. Teilweise liegt der Dreck da noch nach acht Wochen." Dies sei nicht als Vorwurf gegen den Bauhof zu verstehen, der sicherlich seine festen Routen auf seinen Reinigungstouren hat.

Die Streife des kommunalen Ordnungsdienstes könnte hier mit ihren Uniformen sicherlich nicht nur die Jugendlichen ermahnen und möglicherweise auch abschrecken, ihren Müll in der Landschaft liegen zu lassen. Dazu könnten die Streifen auch die ärgerlichsten Dreckstellen aufspüren und melden.

In Stuttgart wurde das schon vor dem Jahr 2010 eingeführt. Damals hatte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) für eine deutliche Personal-Erhöhung des kommunalen Ordnungsdienst gekämpft. Und zwar nicht zum Knöllchenschreiben, sondern um in den vielen Grünflächen die Sauberkeit und Sicherheit zu verbessern. Die Bild-Zeitung hatte das damals als "Soko saubere Stadt" betitelt.

D er kommunale Ordnungsdienst wird im Volksmund "Stadtsheriff" genannt. Doch was darf der wirklich?

Der Stadtsheriff ist Polizei

Ein Rathaussprecher: "Bei der Erledigung der aus dem Aufgabenkatalog übertragenen polizeilichen Vollzugsaufgaben haben die gemeindlichen Vollzugsbediensteten die Stellung von Polizeibeamten im Sinne des Polizeigesetzes."

Nur Pistole ist verboten

Der Rathaussprecher: "Anders als die Polizeivollzugsbeamten gehört der gemeindliche Vollzugbedienstete aber nicht zum Personenkreis, der nach den Bestimmungen des Waffengesetzes zum Führen einer Schusswaffe berechtigt ist. Dagegen wäre das Mitführen von nicht unter das Waffengesetz fallenden Abwehrmitteln, wie zum Beispiel Reizstoff-Sprühdosen, zum Schutz der Beschäftigten grundsätzlich möglich."

Nicht nur Knöllchenschreiber

Laut der Durchführungsverordnung des Innenministeriums zum Polizeigesetz kann der Ordnungsdienst auch gegen Randalierer, Müll-Ferkel, Wildpinkler oder Autokratzer durchgreifen. Das Rathaus listet aus dieser Verordnung unter anderem folgende mögliche Einsatzgebiete auf: Vollzug der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns von Abfällen sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen.

Schutz von öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätzen und anderen dem öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen gegen Beschädigung, Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung.

Vollzug der Vorschrift über die Belästigung der Allgemeinheit.

Vollzug von Vorschriften über den Brandschutz in der freien Landschaft

Wer bestimmt, was die Stadtsheriffs in Horb wirklich machen müssen?

Der Rathaussprecher: "Welche dieser Handlungsmöglichkeiten letztlich auf den gemeindlichen Vollzugsdienst übertragen beziehungsweise von diesem tatsächlich wahrgenommen werden, liegt in der Entscheidungshoheit der jeweiligen Stadt oder Gemeinde und wird von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich gehandhabt."

Können die jetzigen Stadtsheriffs auch abends oder nachts Streife in Horb laufen?

Der Rathaussprecher: "Im Bereich der Stadt Horb werden die gemeindlichen Vollzugsbediensteten fast ausschließlich im Bereich des Straßenverkehrsrechts eingesetzt. Dies ist auch auf Grund der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten nicht anders möglich."