Horb a. N. Ist das Netzproblem gelöst?

Seit den Berichten des Schwarzwälder Boten, so Borm, haben die Techniker seit Montagnachmittag noch einmal den "Störsender" auf dem Kreidler-Hochhaus intensiv unter die Lupe genommen. Borm: "Da gibt es – bildlich gesprochen – 1000 Parameter, die man da einstellen kann. Die Techniker haben bei der UMTS-Telefonie eine Konfiguration gefunden, die nicht korrekt eingestellt war. Das wurde korrigiert. Jetzt messen wir die sogenannte ›Call-Succes-Rate‹ (Telefonie Erfolgs-Quote, d. Red) bis Donnerstagmittag und hoffen, dass sie ansteigt."

Woher die falsche Konfiguration kommt? Darüber könne man nur spekulieren, so Borm. Teilweise wird per Fernwartung aus München an den vielen Stellschrauben gedreht, um die Sender vor Ort zu optimieren. Ein menschlicher Fehler sei dabei nicht auszuschließen.

Telefonica-Sprecher Borm: "Wir drücken die Daumen, dass es jetzt funktioniert. Das wäre auch für uns als Mobilfunkanbieter eine Erleichterung."