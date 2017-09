Horb a. N. Infos über Tier-Kennzeichnungen

Noch nicht gekennzeichnete Tiere sollten durch einen Chip oder einen Transponder unverwechselbar gemacht und registriert werden, so der Verein. "Check meinen Chip" wurde vom Bundesverband praktizierender Tierärzte (BPT) ins Leben gerufen – unter anderem in Kooperation mit dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes. "Nur wenn die Daten zu Tier und Halter im Register aktuell sind, kann ein entlaufenes oder entflogenes Fundtier, das beim Tierschutzverein oder im Tierheim landet, auch erfolgreich und schnell zurück nach Hause vermittelt werden", erklärt Beatrice Buchmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Horb. Sie empfiehlt daher allen Tierhaltern, die Daten stets auf dem neuesten Stand zu halten und sich zum Ändern oder zur Überprüfung an das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes oder an Tasso zu wenden. Ist das Tier noch gar nicht registriert, können Tierbesitzer dies dort ebenfalls kostenfrei nachholen.