Horb a. N. Info

Dieser Zeitzeugenbericht war einer von mehreren, die am Mittwochabend im jüdischen Betsaal zum Gedenken an die Pogromnacht von Horber Schülern – Niklas Gunkel, Jan Köblin, Sarah Rigotti und Rebecca Tillery – vorgelesen wurden. "In der Vergangenheit fand diese Gedenkveranstaltung in der ehemaligen Synagoge in Rexingen statt, aber in diesem Jahr haben wir uns für das neue Museum im Betsaal entschieden", sagte Heinz Högerle vom Synagogenverein zur Begrüßung. Der Betsaal sowie die weiteren Synagogen im Rabbinat Horb in Rexingen, Mühringen und Baisingen, aber auch Geschäfte von Horber Juden wurden in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 und am nächsten Morgen verwüstet. "Aus diesen Orten wurden nach dem 9. November 34 Männer ins Konzentrationslager Dachau verschleppt", so Benedict von Bremen, Bildungsreferent des Synagogenvereins, der die Zwischenmoderationen übernahm.

Barbara Staudacher erinnerte an die Männer, Frauen und Kinder aus Horber Familien, die 1941 und 1942 in verschiedenen Konzentrationslagern deportiert wurden. "Darunter auch die früheren Besitzer dieses Hauses, Irma und Rudolf Schwarz, die 1935 nach Holland geflohen waren, die Familie Wälder aus der Neckarstraße mit drei Kindern, die schon 1933 in Frankreich Schutz gesucht hatten, und der Bezirksrabbiner Dr. Abraham Schweizer, der bis zu seiner Verhaftung am 10. November 1938 im Haus gegenüber gewohnt hatte. Niemand von Ihnen hat überlebt."

OB Peter Rosenberger hielt eine kleine Ansprache: "Ich danke ihnen, dass sie heute hierhergekommen sind. Denn das Gedenken ist wichtig, da wir immer mehr Zeitzeugen verlieren." Er spannte auch den Bogen zu den tagesaktuellen Geschehnissen. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und war fassungslos über die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten. Es gibt eine bedenkliche Entwicklung in Deutschland und der ganzen Welt. Wir müssen alles dafür tun, um dem entgegenzusteuern." Die Besucher sangen mit Mitgliedern des Projektchors des Martin-Gerbert-Gymnasiums und der Orgelfreunde ein Lied, das Edith Stein geschrieben haben soll. Michael Grüber begleitete am Keyboard. Am Ende der Gedenkveranstaltung wurden Kerzen auf den Fensterbänken des Betsaals angezündet. Fenster, die 1938 eingeschlagen wurden.