Horb a. N. In Horb lebt es sich sehr sicher

Horb. Mast stolz: "Das Polizeipräsidium Tuttlingen hatte im Jahr 2016 die beste Aufklärungsquote. Der Landkreis Freudenstadt hat dort die beste Quote unter den fünf Landkreisen. Horb sticht da noch heraus." Das heißt: Mit 68,4 Prozent ist die Aufklärungsquote mehr als 8 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt. Mit 4630 Straftaten auf 100 000 Einwohner ist Horb wesentlich sicherer als das Land (5599) und Freudenstadt mit einer Häufigkeitsziffer von 6652. Mast: "Horb ist damit eine der sichersten Städte im Land."

Zugenommen in der Stadt haben die Fälle von Ladendiebstahl (plus 65,5 Prozent) und des Diebstahls ohne erschwerte Umstände um knapp 17 Prozent. Ein Riesen-Plus von 264 Prozent bei Sachbeschädigungen an Kfz. Mast: "Das ist der Autokratzer von Nordstetten, der auch in der Kernstadt unterwegs war und sich inzwischen in der Unterbringung befindet."

Zahl bei Drogenvergehen ist rückläufig