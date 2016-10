Horb a. N. Igelstation überlastet und geschlossen

Horb/Bondorf.­ Tierfreunde, die Rat bei der Igelüberwinterung suchen, erhalten weiterhin telefonische Hilfe beim Igelkrankenhaus in Bondorf (Telefon 07457/8517). In besonders dringenden Notfällen springt auch die pensionierte Zootierärztin und Tierschützerin Barbara Münchau von Kameldocs Tierfarm in Nagold-Hochdorf ein. Allerdings stößt auch diese Station bereits jetzt an die Grenze ihrer Möglichkeiten.

Tierliebhaber sollten deshalb auch Eigeninitiative in Sachen Tierschutz ergreifen, allerdings warnt der Tierschutzverein auch davor, Igel zu früh in menschliche Obhut zu nehmen. Nur Igel, die wirklich krank, verletzt oder bei Wintereinbruch stark untergewichtig sind, brauchen Hilfe von Fachleuten, heißt es in der Mitteilung des Tierschutzvereins. Mit einem igelfreundlichen Garten oder durch Zufütterung kann jeder helfen, die Tiere sicher über den Winter zu bringen.

Sofern Igel nicht verletzt oder augenscheinlich krank erscheinen beziehungsweise stark von Parasiten, wie Flöhen, Zecken oder Fliegenlarven, befallen sind, sind sie draußen in ihrer natürlichen Umgebung am besten aufgehoben. "Daher sollte man Igel, die auch tagsüber unterwegs sein können, zunächst beobachten", rät Konni Zeitz, Igelexpertin des Tierschutzvereins Horb. "Hilfsbedürftige Igel erkennt man daran, dass sie abgemagert erscheinen oder sich apathisch verhalten. Bevor ein Igel aber vorschnell in Pflege genommen wird, sollten Igelfreunde zunächst bei uns im Tierschutzverein um fachlichen Rat fragen."