Horb a. N. "Ich freue mich ganz arg für Jan"

Sie sei froh, dass gute Argumente gegen lose Klüngelbehauptungen gesiegt hätten. "Natürlich sehe ich das auch mit einem weinenden Auge, weil wir einen hervorragenden Mann verlieren." SPD-Kollege Thomas Mattes stimmt mit ein: "Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es ist ein großer Erfolg für Jan Zeitler. CDU-Fraktionschef Gerhard Munding: "50,1 Prozent sind ein sehr gutes Ergebnis. Das habe ich persönlich nicht so gedacht, da es die Debatte um seine Frau gab." FD/FW-Kollege Alfred Seifriz: Ich kann nur gratulieren, das ist ein Super-Ergebnis!"

Oberbürgermeister Peter Rosenberger hatte mit dem Sieg gerechnet: "Mir war klar, dass die Amtsinhaberin noch einmal verlieren wird." Man werde sich nun in Ruhe Gedanken machen. "Natürlich habe ich da schon so meine Ideen." Man habe aber nun genügend Zeit. "Ich gehe derzeit davon aus, dass wir in Mai einen neuen Beigeordneten wählen müssen." Nun werde man erst einmal mit Überlingen über die genauen Abläufe sprechen.