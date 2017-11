Horb a. N. Heute neu: Friseur und Frauen-Fitness

Cem Mora ist am Donnerstag noch voll im Stress: Die Möbel für den neuen Friseur Infinity Style sind da. Die Bar steht schon, doch es muss noch jede Menge montiert werden. Mora: "Wir werden am Samstag ab 8.30 Uhr eröffnen!" Seine Lebensgefährtin Sabina Vinelli startet hier damit, italienische Frisierkunst ins Einkaufszentrum zu bringen.

Und für die Männer startet hier heute Horbs erster Barber-Shop: Rasieren, Haarschnitt und Co. Dazu gibt es auf Wunsch Whisky oder Bier an der Bar.

Und was es mit dem Training bei Mrs. Sporty auf sich hat, das wird die fröhliche Nordstetterin Nicole Jüttner in ihrem Frauen-Fitness demonstrieren. Sie sagt: "Wir machen Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr den Tag der offenen Tür. Auch unsere Geräte werden hoffentlich alle da sein und funktionieren. Ich bin so was von froh, dass endlich was geht."