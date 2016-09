Horb a. N. Große Events sollen Kaserne beleben

Horb. Die ehemalige Großküche in der Kaserne im alten Gebäude 6b direkt am Exerzierplatz. Horbs Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz: "Wir freuen uns, dass eine weitere Angebotslücke in Horb jetzt geschlossen werden kann." Und zur räumlichen Kapazität des geplanten Zentrums sagt er: "Bei den Firmen fallen mir nur Fischer oder Leuco ein. Volz müsste schon eine Halle sperren, um dort eine Tagung durchführen zu können." City-Manager Thomas Kreidler: "Für mich ist das Konzept schlüssig. Es tut der Stadt gut, auch im Bereich Tagung oder Kongress etwas anbieten zu können."

Und das, was die beiden Kiefers (Vater Edwin und Sohn Johannes) da planen, ist sehr clever und flexibel.

Beide haben einen Pachtvertrag mit der Stadt abgeschlossen. Damit haben sie gut 600 Quadratmeter der untersten Etage. Genau in den Räumlichkeiten, wo das erste Speed-Dating für Flüchtlinge war und wo auch der "Rock gegen Gewalt" gespielt wurde.