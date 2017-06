Horb a. N. Fünf ehemalige Schüler sagen Dankeschön

Horb-Dettingen. "Sind Sie damals auch so gerne in der ersten Reihe gesessen?", fragte Schulleiterin Kristiane Geiger die ehemaligen fünf Schüler, die ihre schulische Ausbildung an der damaligen Dettinger Werkrealschule abschlossen.

Alter Schulleiter Norbert Schatz schaute vorbei

Am vergangenen Freitag nahmen Patrick Schmid, Dominik Schmid, Raffael Kern, Fabian Kronenbitter und Benjamin Schmid jedenfalls gerne ihre Plätze in der vordersten Reihe des Experimentierraums der Grundschule ein.