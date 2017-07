Horb a. N. Elf Künstler und Gruppen bezaubern den Marktplatz

Zwischen Kloster und Rathaus wird jede Ecke bespielt. Die Zuschauer werden dabei von Ort zu Ort geführt: vom Kirchplatz ans Kloster, weiter zum Amtsgericht, zur Stiftskirchentreppe bis hin vor das historische Bilderbuch auf dem Rathaus.

70 Künstler bieten ein "buntes Multi-Kulti", so Ewald Loschko vom Veranstalter Projekt Zukunft. Pina Bucci hat das Programm gemacht und inszeniert: "Für Horb sind das alles Premieren!" Theater Labyrinth aus Stuttgart starten gleich mit ihrer Band, später bringen sie noch Theater, Pantomine und Street-Dance. Um 15 Uhr führen die Chamäleon Theaterwelten das Kinderstück Rumpelstilzchen auf. Danach: Seiltanz mal ganz anders. Um 16 Uhr zeigt Melanie Hagedorn, wie man einen ganzen Tag auf dem Seil so leben kann. Vom Aufwachen, recken bis hin zum Schlafengehen. 16.35 Uhr wird es dann witzig: Dino Lampa lässt in seiner "Action Comedy Solo Show" Pizza, Obstsalat oder Hähnchen durch die Luft fliegen. Fun-Jonglage. 17.10 Uhr gibt es dann einen Klassiker: Die "Drei Groschen-Oper" von Berthold Brecht. Die besten Szenen mit Pina Bucci und dem Theaterprojekt Zukunft. Danach dann der versprochene Street-Dance des Theater Labyrinths. Fette Beats als nächstes: Die Schlagzeugmafia aus Mannheim wirbeln die Sticks.

Dann wird es Zeit für was Ruhigeres. Klar. Pina Bucci und Doro Jakubowski sind um 18.35 Uhr auf dem Marktbrunnen dran mit der wunderbaren Performance: "Träume vom Fliegen, so wachsen dir Flügel." Umwoben von den Saxofon-Tönen von Jürgen Sesterheim: "Ich werd da spontan musikalisch reagieren müssen, auf das, was die beiden tanzen."