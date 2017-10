Horb a. N. Einkaufszentrum: Countdown zur Eröffnung

Der Rewe nebenan ist schon weiter. Hier sind viele Regale schon eingeräumt. Klar, dass die Obst- und Gemüseabteilung vorne noch leer sind. Hinten an der Fleischtheke werden noch die letzten Installationen gemacht, während in den Räumlichkeiten der Bäckerei Krachenfels gerade die letzten Fliesenarbeiten erledigt werden. Davor ist der Bagger und die Bauarbeiter am Boden gerade dabei, das letzte Stückchen an der Kreuzung vor dem Einkaufszentrum zu richten.

Gurbicz: "Jetzt sind hauptsächlich die Ladenbauer dran. Dazu muss noch der Horber Tunnel gerichtet werden."

Horber Tunnel? Gurbicz: "Wir haben gemeinsam mit der Stadt lange überlegt, wie wir die Zu- und Abfahrten verkehrlich am besten regeln. Deshalb kam die Idee auf, vom Parkplatz oben eine Abfahrt Richtung Kernstadt zu machen. Und irgendwer hat dann gesagt: Das ist der Horber Tunnel!"

Und der hat schon – und darauf ist Gurbicz stolz – ein schönes Lichtkonzept bekommen: "Das wird wirklich hell und freundlich wirken." An der Seite des Tunnels wird es sieben große Leuchttafeln geben. Gurbicz: "Dort werden wir Horber Motive zeigen – Fotos von der Fasnet oder den Ritterspielen beispielsweise. Dazu wird die Wand gegenüber noch in den Activ-Farben gestaltet –­ grau und rot."

Die erste Rolltreppe der Stadt ist fast fertig

Auch Horbs erste Rolltreppe ist jetzt fast fertig, ebenso wie das Glasdach. Nur die Stufen sind noch mit Folie abgeklebt. Gurbicz: "Wenn es Horbs erste Rolltreppe ist, wundert mich das. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es bei den steilen Aufstiegen so etwas schon gibt." Hier fehlt nur noch die endgültige TÜV-Abnahme.

Rechts oben dann der nächste Staun-Effekt. Der neue Charles Vögele. In edlem hellgrau. Im Eingang sind hier noch die Rundständer, an der Kassentheke stehen die PCs und Bildschirme noch auf dem Tisch. Gurbicz: "Vögele wird hier mit dem neuen Konzept eröffnen. Nach der Übernahme durch die Italiener von OVS hat sich dieses verändert: Mode nicht nur für die Dame ab 40, sondern auch für jüngere Leute –­ ein Mix aus italienischer Mode und dem klassischen Vögele-Segment. In Hechingen läuft dieses Konzept sogar noch besser als erwartet!"

Auch in der Alten Küche von Carsten Müller ist alles voll mit Handwerkern. Gurbicz zeigt auf die Balken an der Decke. Der Projektleiter schmunzelt: "Als ich hier die alten Balken auf der Baustelle habe liegen sehen, habe ich mich schon gefragt, ob das ein Irrtum ist. Doch das zeigt, mit welchen liebevollen Details die ›Alte Küche‹ gestaltet wird."

Die Dächer sind begrünt

Dann geht es noch eine Treppe hoch in die zweite Etage –­ hier ziehen Mrs Sporty, Projektmensch und der Studienkreis ein. Gurbicz zeigt auf die Dächer: "Die sind extra begrünt, weil man sagt, das Dach ist die fünfte Fassade." Und neben den 101 Parkplätzen gibts sogar echten Luxus für alle Fahrradfahrer – überdachte Bike-Parkplätze.

Vögele, Rewe, Müller. Hier sieht es schon so aus, als ob man nächste Woche eröffnen könnte. Bei Deichmann, Mister und Lady Jeans sowie Ernstings Family daneben sieht es so aus, als ob gerade mal "gemütlich" die Fliesen verlegt werden. Gurbicz: "Das täuscht. Die Ladenbauer sind blitzschnell und präzise."

Am Montag wird die Außenwerbung an den "Turm" angebracht. Der Endspurt bis zur Eröffnung am Donnerstag, 26. Oktober, ab 7 Uhr sieht also machbar aus!