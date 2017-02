Horb a. N. Die "italienische Notlösung" oder doch gute alte Bekannte

OVS gehört zur Investorengruppe Sempione Retail, die Charles Vögele mit Hauptsitz in der Schweiz aufgekauft hat. Den Deutschland-Zweig von Vögele wollte man eigentlich komplett los werden, wie das "Fashion Network" weiter berichtet. Immerhin 280 Läden sind das. Und vielleicht noch ein paar dazu, die es wie Horb noch gar nicht gibt. Allerdings bekommt OVS doch nicht alle Läden in Deutschland weg. Kik will bis zu 60 übernehmen, 44 sollen an Woolworth gehen, wie viel Tedi übernehmen will, ist noch unbekannt. Die beiden Modeketten OVS und Upim würden auf "preissensible Kunden" abzielen, ähnlich wie die Textilketten Takko oder Kik.

Die Deutschland-Vergangenheit von OVS ist allerdings alles andere als ein Ruhmesblatt. Vor mehr als zehn Jahren versuchten es die Italiener unter der Marke Oviesse auf dem deutschen Markt. Und scheiterten. Drei Jahre nach dem Einstieg zog sich OVS wieder aus Deutschland zurück.

Doch wie stehen die Chancen, dass Upim nach Horb kommt? Tedi hat in Oberndorf eine Filiale, Kik in Empfingen. Allerdings hat Kik fast in jeder Stadt einen Standort und erklärt auf Anfrage, dass die 60 neuen Filialen voraussichtlich überwiegend in Süddeutschland angesiedelt" werden. Tedi könnte ähnlich wie Woolworth (allerdings Textilbereich größer) mit dem schon ansässigen Thomas Philipps konkurrieren. Vielleicht schreckt das ab. Wenn Kik, Tedi und Woolworth nicht wollen, dann müsste OVS "notgedrungen" auch in Horb einsteigen. Doch noch lassen sich die anderen drei Kandidaten nicht in die Karten schauen.