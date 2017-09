Horb a. N. Die Grünmettstetter Liebe zu Fuchtel

Bei den Erststimmen für den AfD-Direktkandidaten Uwe Burkart ist das Ergebnis im Schnitt etwas schlechter. Nur in Lützenhardt bleibt er mit 26,3 Prozent knapp unter dem Zweitstimmenanteil seiner Partei. Sind aber ganze neun Stimmen Unterschied.

Hans-Joachim Fuchtel sollte vielleicht nach Grünmettstetten umziehen. Dort holte er mit knapp 61 Prozent den höchsten Anteil an Erststimmen in der Raumschaft. Und Göttelfingen mit seinem zweithöchsten Erststimmenergebnis fällt dagegen mit knapp 49 Prozent für Fuchtel schon ab.

Was auffällt: Bei den Erststimmen holt Fuchtel immer mehr Prozente als seine Partei in den Zweitstimmen. Beispiel Grünmettstetten: Hier holt die CDU in der Raumschaft am meisten mit 54,3 Prozent.

Sonstige CDU-Hochburgen: Dießen (43,8 Prozent) und Altheim (42,3). Nur noch in Hörschweiler (42) und Wiesenstetten (40) blieben die Konservativen über der magischen Zahl mit vier.

Einen ähnlichen Effekt gibt es auch bei der SPD-Direktkandidatin Saskia Esken: Auch sie holt bei den Erststimmen mehr Prozente als ihre Partei bei der Zweistimme.

Beispiel in ihrer Hochburg: Grundschule Horb. Esken: 23,7 Prozent, SPD-Zweitstimme: 18 Prozent. Knapp dahinter: Isenburg. Esken: 23,6 Prozent, SPD: 25 Prozent.

Sonst schafften es die "Roten" in der Raumschaft nicht, bei der Zweitstimme über 20 Prozent zu kommen! Beste Ergebnisse hier: Ahldorf und Mühringen (18 Prozent), Empfingen (Kindergarten, 16,7), Weitingen und Rohrdorf mit knapp 16 Prozent.

Überhaupt: Das kleine Isenburg scheint die Rot-Grün Bastion in der Raumschaft zu sein. Das beste Zweistimmenergebnis für die SPD. Und 17,7 Prozent für den Grünen Direktkandidaten Andreas Kubesch, Zweitstimme Grün: 15,7 Prozent.

Bürgerlich-konservativ ist hier nicht so angesagt: Die CDU hat hier mit knapp 21 Prozent das schlechteste Zweitstimmenergebnis, ebenso die FDP mit 12 Prozent!

Weitere Grünen-Hochburgen, in denen die Öko-Partei zweistellig ist: Grundschule Horb (14,7 Prozent), MGG (11,3), Betra (10), Nordstetten, Bildechingen-Festhalle (13,2). Über zehn Prozent für die Öko-Partei gibt es in Eutingen (11,3), Weitingen (10,2), Rohrdorf (10,9).

Die Liberalen können in Ihlingen punkten: Hier holten sie ihr Spitzenergebnis mit 23,1 Prozent. Für über 20 Prozent reicht es auch in Dettensee (21,3 Prozent), Horb Grundschule (22,7), Schulzentrum (20,9), Bildechingen-Rathaus (20,7), Mühlen (20,6) und Talheim Steinachtalhalle (20,4).

Knapp drunter, aber auch 19,9 Prozent, gibt es für die FDP in Rexingen. In Salzstetten holen die Liberalen mit 19,8 Prozent außerhalb von Horb das beste Ergebnis.

Auch in Eutingen, Weitingen, Empfingen-Vereinsheim und Göttelfingen und dem Fischer-Sitz Tumlingen sind für die Liberalen um die 17 Prozent drin.

Unter den Briefwählern waren diesmal im Stadtgebiet Horb vor allem CDU-, Grüne und FDP-Anhänger. Das zeigt der Prozentvergleich der Frühwähler mit den Gesamtprozenten: CDU: Briefwahl: 35,8 Prozent, Gesamt: 33,3. Grüne: 10,1, Gesamt: 9,2. FDP: 19,2, Gesamt: 18,6.

Die AfD holte gesamt 15,2 Prozent, Briefwahl: 12,4.